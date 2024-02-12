«Брайтон» предложит € 10 млн за полузащитника, которым интересуется «Спартак»

Английский «Брайтон энд Хоув Альбион» собирается предложить € 10 млн за полузащитника аргентинского «Бока Хуниорс» Эсекьеля Фернандеса. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее «Чемпионат» сообщал, что московский «Спартак» также интересуется футболистом.

21-летний аргентинец Эсекьель Фернандес может сыграть на позиции центрального и опорного полузащитника. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 8 млн. Всего в составе «Бока Хуниорс» игрок провёл 47 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

«Спартак» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков по итогам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Зенитом» на выезде. Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.