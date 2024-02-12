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Экс-игрок ЦСКА Олич назвал лучшего хорвата в истории РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Олич назвал лучшего хорвата в истории РПЛ
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Бывший нападающий и тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал, какого хорватского футболиста, игравшего в Российской Премьер-Лиге, считает лучшим.

«Надо вспомнить, у кого был больший успех. В футболе важно не только как играл, но и что выиграл. Не знаю, есть ли кто-то, кто выиграл медалей больше, чем я. Поэтому выберу себя», — приводит слова Олича Metaratings.

Напомним, Олич выступал за ЦСКА в период с 2003 по 2006 год. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и стал обладателем Кубка УЕФА. В марте 2021 года Олича назначили главным тренером московского ЦСКА, однако 15 июня хорватский специалист покинул свой пост. Сейчас Олич работает ассистентом главного тренера в национальной команде Хорватии.

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