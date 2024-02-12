«Ничего не добился, но задвигает свои теории!» Ловчев раскритиковал Абаскаля

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за его теории. В частности, Ловчев затронул требование Абаскаля, чтобы в составе одновременно не играли два левоногих центральных защитника. По мнению эксперта, тренер, не добившийся в своей карьере ничего, не должен «продвигать свои теории».

«Тренер говорит нам про то, что у него не будут играть два левоногих. Специалист ничего пока не добился, но будет задвигать нам свои теории, которые никаким результатом не подкреплены, а мы должны этому верить.

Какой результат есть у Абаскаля в чемпионате России? Какие результаты он показывал в других командах? Почему надо принимать на абсолютную веру слова этого человека, который свою теорию не подтверждал до сих пор результатом? То есть надо смириться с этими его словами про левую ногу и принять как должное пребывание в составе Дуарте, потому что его нога какая надо нога?» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, капитан «Спартака» Георгий Джикия потерял место в основном составе команды. В СМИ есть версия о конфликте Джикии с Абаскалем, однако сам испанский специалист утверждает, что не хочет использовать в составе двух левоногих центральных защитников.

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