Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ничего не добился, но задвигает свои теории!» Ловчев раскритиковал Абаскаля

«Ничего не добился, но задвигает свои теории!» Ловчев раскритиковал Абаскаля
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за его теории. В частности, Ловчев затронул требование Абаскаля, чтобы в составе одновременно не играли два левоногих центральных защитника. По мнению эксперта, тренер, не добившийся в своей карьере ничего, не должен «продвигать свои теории».

«Тренер говорит нам про то, что у него не будут играть два левоногих. Специалист ничего пока не добился, но будет задвигать нам свои теории, которые никаким результатом не подкреплены, а мы должны этому верить.

Какой результат есть у Абаскаля в чемпионате России? Какие результаты он показывал в других командах? Почему надо принимать на абсолютную веру слова этого человека, который свою теорию не подтверждал до сих пор результатом? То есть надо смириться с этими его словами про левую ногу и принять как должное пребывание в составе Дуарте, потому что его нога какая надо нога?» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, капитан «Спартака» Георгий Джикия потерял место в основном составе команды. В СМИ есть версия о конфликте Джикии с Абаскалем, однако сам испанский специалист утверждает, что не хочет использовать в составе двух левоногих центральных защитников.

Материалы по теме
«У меня есть позиция, мой контракт и мой «Спартак». Джикия наконец-то прервал молчание
«У меня есть позиция, мой контракт и мой «Спартак». Джикия наконец-то прервал молчание

.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android