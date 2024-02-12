Мойес — о разгроме от «Арсенала»: «Вест Хэм» выглядел так, словно просто капитулировал

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (0:6).

«Мы выглядели так, словно просто капитулировали. Мы недостаточно глубоко погрузились в игру. «Арсенал» играл хорошо, но это был просто один из тех дней для нас.

Я не припомню много игр, в которых моя команда пропускала шесть голов. Мы приняли несколько неверных решений, когда играть, а когда не играть. Я разочарован в себе и своих сотрудниках тем, как мы всё это организовали, и разочарован в игроках тоже», — приводит слова Мойеса ВВС.

После этой победы в активе «Арсенала» стало 52 очка. «Канониры» занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Дэвида Мойеса с 36 очками расположились на восьмой строчке.