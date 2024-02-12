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Мойес — о разгроме от «Арсенала»: «Вест Хэм» выглядел так, словно просто капитулировал

Мойес — о разгроме от «Арсенала»: «Вест Хэм» выглядел так, словно просто капитулировал
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (0:6).

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 6
Арсенал
Лондон
0:1 Салиба – 32'     0:2 Сака – 41'     0:3 Магальянс – 44'     0:4 Троссард – 45+2'     0:5 Сака – 63'     0:6 Райс – 65'    

«Мы выглядели так, словно просто капитулировали. Мы недостаточно глубоко погрузились в игру. «Арсенал» играл хорошо, но это был просто один из тех дней для нас.

Я не припомню много игр, в которых моя команда пропускала шесть голов. Мы приняли несколько неверных решений, когда играть, а когда не играть. Я разочарован в себе и своих сотрудниках тем, как мы всё это организовали, и разочарован в игроках тоже», — приводит слова Мойеса ВВС.

После этой победы в активе «Арсенала» стало 52 очка. «Канониры» занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Дэвида Мойеса с 36 очками расположились на восьмой строчке.

Турнирная таблица АПЛ
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