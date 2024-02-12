Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реднапп: для Алонсо работа в «Ливерпуле» — это большой риск, но и отличная возможность

Реднапп: для Алонсо работа в «Ливерпуле» — это большой риск, но и отличная возможность
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп высказался о возможном назначении Хаби Алонсо из «Байера» на должность главного тренера мерсисайдского клуба.

«Для него это большой риск, но и отличная возможность. Возможность всей жизни, вероятно. Юрген Клопп — большая фигура в футболе, величайшая, и заменить его будет непросто. Но Хаби точно получит поддержку болельщиков. Все будут в него верить. И я просто не вижу других кандидатов, которые были бы так же хороши, как и Алонсо», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.

Напомним, ранее появилась информация, что мерсисайдцы обсуждали возможное назначение Алонсо на должность главного тренера в «Ливерпуле» на следующий сезон. Испанский специалист не против переговоров, но до конца сезона никакого решения не примет.

Материалы по теме
Спортивный директор «Байера»: Хаби Алонсо останется в Леверкузене
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android