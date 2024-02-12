Джикия: чувствую себя самым мотивированным за последние годы. Покажу это на поле

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия сказал, что чувствует себя наиболее мотивированным за последние годы. Напомним, трудовое соглашение футболиста с московской командой рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«Мы проговорили все темы, высказались. С этих пор всё встало на тот путь, чтобы действительно всё было в интересах «Спартака». Но без подробностей. Теперь вообще не хочется обсуждать эту тему, потому что она не будет приносить пользу «Спартаку», и мне самому это точно не нужно. Не стоит раскочегаривать и разносить эту тему перед возобновлением сезона.

Хочется работать и показать то, что я умею, на поле. Это будет самой правильной реакцией и решением для «Спартака» и для меня.

Чувствую себя самым мотивированным Джикией за последние несколько лет. Это я покажу на поле», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.