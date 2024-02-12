Представитель Захаряна — о матче с «ПСЖ»: Арсен подходит к игре в боевом состоянии

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал игру россиянина в матче 24-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (0:1), а также высказался о текущей форме футболиста.

«Из-за травмы Захарян не играл в последних матчах. С «Осасуной» он вышел в стартовом составе и отыграл 61 минуту. Провёл хорошую игру, считаю, что не нужно было его менять. Игрок, который вышел вместо него, сыграл не лучше.

К матчу с «ПСЖ» Арсен подходит в боевом состоянии и форме, но состав выбирает тренер. Захарян готов к матчу. Это плей-офф Лиги чемпионов, требуются повышенные концентрация и самоотдача. Самое главное, чтобы дали место в стартовом составе, но это решение тренера», — приводит слова Голубина Metaratings.

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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом Сосьедад» состоится 14 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Напомним, в нынешнем сезоне Захарян принял участие в 25 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.