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Экс-форвард «Зенита» подписал контракт с БАТЭ — источник

Экс-форвард «Зенита» подписал контракт с БАТЭ — источник
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Белорусский футбольный клуб БАТЭ подписал контракт с бывшим нападающим санкт-петербургского «Зенита», французского «Аяччо» и московского «Динамо» Андреем Панюковым. Об этом сообщает портал Football.by.

По информации источника, соглашение с футболистом рассчитано до конца 2024 года.

Напомним, последним клубом Панюкова был белорусский «Нафтан». Форвард покинул команду 1 января 2024 года. Ранее 29-летний игрок выступал за белорусскую «Славию», казахстанский «Кызыл-Жар», а также российские «Велес», «Зенит», «Урал», «Динамо», «Балтику» и «Спартак-Нальчик». Также футболист успел поиграть за французский «Аяччо», литовский «Атлантас» и вторую команду португальской «Браги».

БАТЭ завершил прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 47 очков.

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