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Дьяков: если Глушакову сделает предложение клуб РПЛ, он закончит карьеру на мажорной ноте

Дьяков: если Глушакову сделает предложение клуб РПЛ, он закончит карьеру на мажорной ноте
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мыслями о будущем полузащитника Дениса Глушакова, проходившего сборы с командой Валерия Карпина.

«Глушаков приехал в «Ростов», потренировался и провёл два сбора вместе с командой. Может быть, это будет не «Ростов», а, к примеру, «Пари НН» или другая команда. Сейчас Глушакова видели в матчах зимнего турнира, поэтому, может, в нём заинтересуются команды РПЛ. Если нет, то будет ли Денису интересна команда из Первой лиги?

Но всё равно, может, кто-то из РПЛ сделает отличное предложение в плане игрового времени, которое будет интересно Денису. Он закончит свою карьеру на мажорной ноте и спокойно будет продолжать свою дальнейшую жизнь в качестве тренера, менеджера или агента. Я думаю, что у него есть желание поиграть хотя бы ближайшие полгода», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Глушаков покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил Глушакова на весь второй тайм матча с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1).

Сегодня, 12 февраля, «Ростов» объявил о том, что футболист покинул расположение клуба.

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