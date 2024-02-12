Булыкин: Глушаков в форме, поэтому в нём заинтересованы клубы из второй половины РПЛ

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о карьерных перспективах полузащитника Дениса Глушакова, который на зимних сборах тренировался с «Ростовом».

«Глушаков – опытный футболист и знает, что надо делать в данный момент. Жалко, что красивая история с «Ростовом» не получилась, но, может, ещё что-то красивое будет. Я за то, чтобы футболисты в конце карьеры делали красивые истории.

Надо смотреть всё в совокупности, потому что много моментов, которые влияют на переходы. Денис в форме и играет, поэтому многие клубы из второй половины таблицы РПЛ могут быть в нём заинтересованы. А в ФНЛ вообще его все хотят с руками забрать, но я думаю, что туда он не хочет.

Я не знаю, учится ли Глушаков на тренера или нет, поэтому сложно сказать, может ли он войти в тренерский штаб «Ростова» летом. Я думаю, что он ещё хочет поиграть, и вот этот момент будет для него основополагающим. Потому что как только он закончит карьеру, то сразу откроются другие двери», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.