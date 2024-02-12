Пименов: Дзюба заслужил продление контракта с «Локо», разговор нужно начинать уже сейчас

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о необходимости продления контракта с 35-летний форвардом железнодорожников Артёмом Дзюбой. Напомним, контракт игрока с московским клубом действует до конца июня этого года.

«Артём всё ещё на уровне клуба и тех задач, которые перед ним стоят. Он основной форвард на сегодняшний день. Продление на год он спокойненько заслужил. Разговор с игроком нужно начинать уже сейчас, чтобы тот не мог уйти в другую команду.

Он не столь стабилен? Но очень полезен в данный момент. Всё равно вся опасность исходит от него», — приводит слова Пименова Metaratings.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля прошлого года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за железнодорожников 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.