Тарханов предположил, может ли Глушаков работать в тренерском штабе «Ростова» у Карпина

Российский специалист Александр Тарханов предположил, может ли хавбек Денис Глушаков работать в тренерском штабе «Ростова» у Валерия Карпина.

«Если в РПЛ Глушаков «Ростову» не понравился, я думаю, что он может спокойно играть в Первой лиге. У него уже возраст, а в ФНЛ может ещё многим подойти, возможно, даже командам из высшей лиги. Если Глушаков закончит карьеру и его Карпин пригласит в тренерский штаб, то он может работать, но ему нужна лицензия. А вот со стажировкой проблем не будет, но сначала надо начать учиться на тренера», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Глушаков покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил Глушакова на весь второй тайм матча с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Сегодня, 12 февраля, «Ростов» объявил, что футболист покинул расположение клуба.