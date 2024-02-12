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«Интер» договорился с Тареми о подписании на правах свободного агента

«Интер» договорился с Тареми о подписании на правах свободного агента
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Нападающий «Порту» и сборной Ирана Мехди Тареми перейдёт в «Интер» предстоящим летом на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в ближайшее время 31-летний футболист пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет с «нерадзурри» контракт. Трудовое соглашение форварда с миланским клубом будет действовать до конца сезона-2025/2026, включая опцию продления до июня 2027 года.

Тареми выступает за «Порту» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл за «драконов» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее стало известно о договорённости между «Интером» и полузащитником «Наполи» Пётром Зелиньским.

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