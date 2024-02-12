В «Спартаке» показали последствия после проливного дождя в Катаре

В московском «Спартаке» показали последствия после проливного дождя в Катаре, где команда проводит зимние сборы.

«Спартаковская погодка? Невзирая на ливень и шквалистый ветер, продолжаем работу», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Спартака».

Напомним, ранее сообщалось, что красно-белые отменили утреннюю тренировку из-за землетрясения. Однако вскоре в «Спартаке» заявили, что тренировка была отменена из-за дождя и она состоялась, но чуть позже.

На зимних сборах красно-белые участвуют в Зимнем кубке РПЛ, где уже разгромно проиграли «Ростову» со счётом 0:3 и обыграли «Шабаб Аль-Ахли» (5:0). На данный момент после 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте с 30 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» с 38 очками, а его ближайшими преследователями являются «Зенит» (36) и «Динамо» (32). «Нефтчи» после 21 сыгранного матча азербайджанского чемпионата располагается на третьем месте с 32 очками.