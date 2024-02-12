«СКА-Хабаровск» обратится в РФС, чтобы перенести матч Кубка России с «Сочи» на «Фишт»

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Михаил Гусев заявил, что клуб обратится в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой о переносе матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Сочи» на стадион «Фишт».

«На днях обратимся в РФС с просьбой о переносе. Резервным стадионом мы уже заявили стадион «Фишт» в Сочи. Решили сыграть там. Всё‑таки плей‑офф, серьёзное мероприятие. Мы находимся в таких реалиях, что нам выбирать особо не приходится», — приводит слова Гусева «Матч ТВ».

Напомним, в Пути РПЛ команды играют в плей-офф по два матча на каждой стадии: один дома, один – в гостях. Победитель проходит в следующий этап, проигравший получит право сыграть в Пути регионов. ЦСКА является действующим победителем турнира. Армейцы вышли в финал как победитель Пути РПЛ, а «Краснодар» — как победитель Пути регионов.