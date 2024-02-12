«Реал» добирался до Лейпцига на автобусе из-за забастовки сотрудников аэропорта

Мадридский «Реал» добирался на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», который пройдёт 13 февраля, на автобусе из-за забастовки сотрудников аэропорта немецкого города, сообщает Marca.

По информации источника, мадридская команда изначально планировала полететь на самолёте, но из-за невозможности посадки в Лейпциге самолёт с футболистами приземлился в Эрфурте, откуда «Реал» добирался на автобусе 160 км.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов мадридский «Реал» в группе с «Наполи», «Брагой» и «Унионом» одержал победу во всех матчах и вышел в плей-офф турнира с первого места. «РБ Лейпциг» в своей группе с «Манчестер Сити», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой» дважды проиграл и одержал четыре победы, вследствие чего вышел в плей-офф со второго места.