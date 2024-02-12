«Урал» из-за сильного града прервал тренировку в ОАЭ

Екатеринбургский «Урал» из-за сильного града прервал тренировку в Объединённых Арабских Эмиратах.
«А это видео обязательно смотрим до конца! Массовый побег с поля через ливень и град!» — сообщает пресс-служба клуба.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Урала».
Напомним, ранее московский «Спартак» перенёс утреннюю тренировку из-за сильного ливня в Катаре.
На зимних сборах екатеринбургская команда сыграла товарищеские матчи с «Галф Юнайтед» из ОАЭ (1:0), санкт-петербургским «Зенитом» (0:1), московским «Локомотивом» (2:4) и саудовским «Аль-Фатехом» (2:2).
На данный момент «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 18 матчей. В 19-м туре «Урал» на выезде встретится с грозненским «Ахматом» 2 марта.