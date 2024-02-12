На турнире FNL CAMP получена первая оранжевая карточка «Чемпионата»

В первом матче группового этапа «Родина» — «Кызыл Жар» (0:2, идёт второй тайм) на турнире «Кинопоиск FNL CAMP» была получена первая оранжевая карточка «Чемпионата».

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Оранжевая карточка «Чемпионата» применяется в тех случаях, когда фол квалифицируется как жёсткий, но недостаточный для наказания в виде красной карточки. Предъявление оранжевой карточки игроку будет означать, что он обязан покинуть поле на пять минут чистого времени.

Напомним, в данном турнире принимают участие шесть команд, среди которых представители Мелбет Первой лиги, ЛЕОН-Второй лиги, Медийной футбольной лиги и Премьер-лиги Казахстана. Первая лига будет представлена командами «Родина» и «Енисей». Вторую лигу представит «Спартак-2». От Медийной футбольной лиги выступят «Амкал» и «БроукБойз». «Кызыл-Жар» представит Премьер-лигу Казахстана. Матчи играются в формате из двух таймов по 25 минут чистого времени.