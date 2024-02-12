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Лоськов: Дзюба хочет побить мой рекорд по «гол+пас»? Надеюсь, ему хватит здоровья

Лоськов: Дзюба хочет побить мой рекорд по «гол+пас»? Надеюсь, ему хватит здоровья
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов высказался о намерении нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы превзойти его достижение по результативным действиям. Напомним, Лоськов является рекордсменом чемпионата России по системе «гол+пас» (120+145) за всю историю. На счету 35‑летнего Дзюбы в РПЛ на данный момент 160 голов и 95 ассистов.

«Желание Дзюбы побить мой рекорд? Я только за, дай бог, только поддерживаю. Нет никакой зависти, всегда поддержу. Главное, чтобы ему хватило здоровья для этого и желания», — сказал Лоськов в интервью пресс-службе «Локомотива».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за железнодорожников 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

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