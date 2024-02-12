Источник: автобус «Реала» попал в аварию в Германии за день до матча Лиги чемпионов

Автобус мадридского «Реала» попал в аварию в Германии перед матчем Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», который пройдёт 13 февраля, сообщает Elchiringuito tv.

Сообщается, что водитель другого автомобиля на шоссе снимал клубный автобус из своей машины, вследствие чего потерял управление рулём и врезался в автобус. При этом говорится о том, что пострадавших нет.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов мадридский «Реал» в группе с «Наполи», «Брагой» и «Унионом» одержал победу во всех матчах и вышел в плей-офф турнира с первого места. «РБ Лейпциг» в своей группе с «Манчестер Сити», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой» дважды проиграл и одержал четыре победы, вследствие чего вышел в плей-офф со второго места.