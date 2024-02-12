Лоськов: ощущаю, что мне не уже 50, а всего лишь 50!

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Лоськов высказался о своём юбилее. Сегодня, 12 февраля 2024 года, легендарному экс-игроку железнодорожников исполнилось 50 лет.

«День рождения? Раньше ждал, сейчас уже не так, но всё равно. Главное, как человек себя ощущает, на какой возраст. Ощущаю, что мне не уже 50, а всего лишь 50. Поэтому на 50 лет я себя не чувствую, не ощущаю.

Как буду праздновать? На сборах, как обычно. И год за годом уже на протяжении 30 с лишним лет. Мои дни рождения попадают всё время на сборы, поэтому подарят опять шарф. Раньше дарили вымпел, вымпела с автографами, сейчас шарф, маечку, наверное, как обычно», — сказал Дмитрий Лоськов в видео на клубном YouTube-канале «Локомотива».