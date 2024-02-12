Александр Самедов прокомментировал ситуацию с Джикией в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов прокомментировал ситуацию с защитником команды Георгием Джикией в клубе.

«Спартак» не умеет расставаться со своими топовыми футболистами? У меня с Георгием разные истории. Я был возрастной парень, мне было 35. «Спартак» тогда возглавил Кононов, и, как понимаю, тогда он строил новую команду. В той истории оказались Самедов, Ерёменко и Попов и ещё кто-то четвёртый.

Георгий — боевая единица, а я понимал, что в том «Спартаке» на меня как на боевую единицу не рассчитывают. Давайте возьмём всех центральных защитников. Для меня на бумаге Джикия — человек, который должен и может помогать этой команде.

Бабич — неплохой центральный защитник, но он вас убедил как опция надёжности и в качестве безальтернативного выбора? Пусть они конкурируют между собой. Сколько в такой команде, как «Спартак», должно быть хороших центральных защитников? В нашем (речь идёт про чемпионский сезон-2016/2017. — Прим. «Чемпионата») было четыре. Почему их сейчас не может быть четыре? Это необходимость, если вы хотите бороться за чемпионство», — сказал Самедов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».