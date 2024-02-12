Игрок «Родины» Фищенко высказался об оранжевой карточке «Чемпионата»

Полузащитник московской «Родины» Руслан Фищенко высказался об оранжевой карточке «Чемпионата» на турнире «Кинопоиск FNL CAMP».

«Оранжевая карточка – интересная вещь. Я бы добавил её в профессиональный футбол. Меня не смущает, что соперник может целенаправленно сорвать опасную атаку и удалиться на пять минут. В этом хитрость футбола. Всё для команды и для блага команды. Так что, кто умеет использовать момент, тот и будет получать преимущество», — приводит слова Фищенко пресс-служба Первой лиги.

Оранжевая карточка «Чемпионата» применяется в тех случаях, когда фол квалифицируется как жёсткий, но недостаточный для наказания в виде красной карточки. Предъявление оранжевой карточки игроку будет означать, что он обязан покинуть поле на пять минут чистого времени.

Напомним, в данном турнире принимают участие шесть команд, среди которых представители Мелбет Первой лиги, ЛЕОН-Второй лиги, Медийной футбольной лиги и Премьер-лиги Казахстана. Первая лига будет представлена командами «Родина» и «Енисей». Вторую лигу представит «Спартак-2». От Медийной футбольной лиги выступят «Амкал» и «БроукБойз». «Кызыл-Жар» представит Премьер-лигу Казахстана. Матчи играются в формате из двух таймов по 25 минут чистого времени.