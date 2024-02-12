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Самедов — об уходе Акбашева из «Ростова» спустя полгода: что-то пошло не так

Самедов — об уходе Акбашева из «Ростова» спустя полгода: что-то пошло не так
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Старший селекционер «Факела» Александр Самедов высказался о возвращении в воронежскую команду полузащитника Романа Акбашева.

«Рома полгода назад ушёл в «Ростов», сделал свой выбор. Пытались ли мы его удержать? У нас был диалог, мы сделали ему предложение, но у «Ростова» больше возможностей. Он решил попробовать свои силы, но что-то пошло не так. Мы знаем этого футболиста, он нам очень помогал и в прошлом сезоне, когда остались в РПЛ. Это было обоюдное желание.

На сборах он вернулся с ещё бо́льшим желанием доказать. Как удалось договориться о возвращении свободным агентом? В «Ростове», наверное, на него не надеялись. В этой истории всех и всё устроило», — сказал Самедов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Акбашев выступал за «Ростов» с 1 июля 2023-го по 17 января этого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за южан 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Факелом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.

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