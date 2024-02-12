Хозяин автомобиля, который разбили воспитанники «Крыльев», высказался об этом инциденте

Алексей, являющийся хозяином автомобиля, который разбили воспитанники самарских «Крыльев Советов», прокомментировал этот инцидент.

«Это машина моей матери. Она снята с учёта ГИБДД и находится в частично разобранном состоянии. Я временно официально не работаю и к СВО не причастен. Претензий к ребятам у меня нет, машина действительно была бесхозной. Ничего страшного не произошло, я их не осуждаю. Конечно, лучше так не поступать. Просто молодые ещё.

Кузов от машины я хочу утилизировать, и академия «Крыльев Советов» обещала мне в этом помочь», — приводит слова Алексея спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее появилось видео, как воспитанники самарских «Крыльев Советов» выбивают ногами окна машины. При этом вскоре стало известно, что этот автомобиль стоял бесхозным в течение многих месяцев. Затем воспитанники самарского клуба принесли свои извинения за этот инцидент, признав вину.