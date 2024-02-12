Российский легионер поделился впечатлениями от футбольной инфраструктуры в Индии

Бывший игрок российских молодёжных команд Евгений Козлов поделился впечатлениями от футбольной инфраструктуры в Индии. Напомним, вингер пополнил ряды местного «Мохаммедана» в январе этого года.

«Футбольная инфраструктура в Индии на очень хорошем уровне. Поля натуральные, за ними хорошо ухаживают. И наше тренировочное поле, и на домашнем стадионе. Когда я провёл там первый матч, был под очень приятным впечатлением от газона. Он был в идеальном состоянии. Приятно удивило, что люди ухаживают за полями, чтобы игрокам было комфортнее», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Козлов успел сыграть по два матча за молодёжные команды России до 18 и 19 лет, где голевыми действиями не отметился. Евгений также принял участие в шести играх за национальную команду России до 21 года, в которых забил один мяч.