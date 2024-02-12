Самедов сравнил нынешний «Краснодар» со «Спартаком» в последний чемпионский сезон

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов сравнил нынешний «Краснодар» с красно-белой командой в последний чемпионский сезон.

«Краснодар» должен быть так высоко. Феномен команды зависит от общего состояния российского футбола. Похоже ли это на «Спартак» в последний чемпионский сезон? Нет. Во-первых, по уровню игроков — совершенно разные команды. Это разные истории.

Наблюдая за тем, как «Краснодар» развивается, они должны были когда-то бороться… Вложения, хорошие футболисты, инфраструктура. Для этого всё есть. Команда борется за чемпионство, но станет ли она им? Имеет ли «Краснодар» такие же возможности, как тот «Спартак»? Считаю, что нет…

Думаю, «Зенит» со своим ресурсом их сожрёт. У них классный нападающий Кордоба, но мне кажется, что на дистанции «Зенит» их схавает. Да, у «Зенита» тоже не всё так классно, но за счёт опыта, борьбы кажется, что на дистанции «Краснодар» даст осечку, а «Зенит» потихонечку...» — сказал Самедов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».