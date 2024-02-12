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«Челси» рассматривает Дэвиса и Керкеза в качестве усиления левого фланга обороны

«Челси» рассматривает Дэвиса и Керкеза в качестве усиления левого фланга обороны
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«Челси» определился с кандидатами на усиление позиции левого защитника. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, желаемым подписанием для боссов лондонской команды является защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис. Однако руководство клуба понимает, что приобрести канадца будет проблематично.

Отмечается, что «аристократы» также рассматривают игрока обороны «Борнмута» Милоша Керкеза. «Синие» уже отправляли скаутов на некоторые матчи «вишен» в АПЛ.

В текущем сезоне на счету Дэвиса 27 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Керкез, в свою очередь, провёл 22 игры за «Борнмут» и сумел оформить один ассист. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн и € 20 млн соответственно.

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