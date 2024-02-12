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Агент Гурцкая не уверен, что Джикия спокойно найдёт клуб

Агент Гурцкая не уверен, что Джикия спокойно найдёт клуб
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Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал на тему того, сможет ли центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия остаться в московском клубе. Напомним, трудовое соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«Не уверен, что Джикия спокойно найдёт клуб. Он не закончит карьеру, но, когда ты уходишь из «Спартака», финансы, большая команда, а ещё, условно, тебе нужно будет уезжать из Москвы… Это сложный момент.

Что делать? Если руководство «Спартака» считает, что у них должен быть Абаскаль, то они должны договориться с Георгием, что он уходит из команды. Прямо сегодня, если они считают, что он не может там играть. У них нет другого выхода. Если они оставляют, то получается, все ждут увольнения Абаскаля», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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