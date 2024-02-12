Самедов: Джикия сдал в игровом плане? У него был неудачный период, это факт

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов высказался о текущей игровой форме центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии. В нынешнем сезоне 30-летний футболист потерял место в стартовом составе московской команды.

«Джикия сдал в игровом плане? У него был неудачный период, это факт. Все мы помним недавние игры за сборную, ряд ошибок. Но он бывает у любого футболиста. Не считаю, что он исчерпал свои возможности.

Возможно, он ушёл в какую-то другую степь, занялся другими проектами? Медиалига. Не буду лукавить, считаю, что это ему помешало. Но как боевая единица Джикия ещё может помочь «Спартаку».

Как понимаю, у «Спартака» дилемма — либо он, либо он (речь про выбор между Джикией и Абаскалем. — Прим. «Чемпионата»). Они не могут играть вдвоём с Бабичем? Джикия у Черчесова играл правым центральным защитником в тройке, для него это не было проблемой», — сказал Самедов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца мая этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.