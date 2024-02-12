Самедов — о Джикии: мне интересна позиция Абаскаля, почему он не выскажется?

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов заявил, что в ситуации с Георгием Джикией ему интересна позиция главного тренера команды Гильремо Абаскаля.

«Я с Георгием эту тему никогда не обсуждал, мы с Георгием периодически встречаемся, говорим о других вещах. В этой ситуации мне интересна позиция Абаскаля. Он выражает её своими действиями, но, если у него есть такой карт-бланш от руководства, почему он не выскажется? Если вы хотите бороться за чемпионство, нужно четыре центральных защитника. «Спартак» не найдёт равноценного центрального защитника с русским паспортом», — сказал Самедов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, ранее футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет Джикию, в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову оценил вероятность продления контракта Джикии со «Спартаком» при главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале как почти равную нулю.