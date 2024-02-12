«Уровень Кругового сильно упадёт». Кузнецов — о ссылке защитника в «Зенит-2»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил решение руководства «Зенита» отправить защитника Данила Кругового во вторую команду до конца нынешнего сезона. Ранее стало известно о переходе 25-летнего игрока обороны в московский ЦСКА на правах свободного агента.

«В том, что в истории с Круговым всё получилось так, как получилось, виноваты обе стороны. Круговой за спиной своего клуба договорился с другой командой, а «Зенит» не пошёл на уступки. Безусловно, Кругового наказали. А правильно это или нет — другой вопрос, этого я не знаю.

В «Зените-2» его уровень, несомненно, сильно упадёт. Ты прибавляешь только тогда, когда тренируешься и играешь с сильными футболистами. В «Зените-2» расти он не будет. Это навредит как самому Круговому, так и ЦСКА. Логично, что так «Зенит» решил насолить ЦСКА за подписание контракта с их футболистом», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

ЦСКА подписал с Круговым трудовое соглашение сроком до конца сезона-2027/2028. Игрок станет футболистом московской команды 4 июня этого года.

Круговой находится в системе «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.