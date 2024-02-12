Игрок «Родины» Тимошенко назвал форварда-идеала из РПЛ

Нападающий московской «Родины» Иван Тимошенко назвал форварда-идеала из Российской Премьер-Лиги.

«Если говорить по так называемому «лифту», то Иван Сергеев – очень хороший пример, человек из Второй лиги попал в Первую, а теперь забивает в РПЛ, в «Зените», очень здорово себя проявляет. Из иностранцев – Джон Кордоба, мы играли с «Краснодаром» товарищеский матч на сборах. Он впечатлил своей формой, габаритами и работой с мячом», — приводит слова Тимошенко Metaratings.

Напомним, до «Зенита» Сергеев выступал за «Крылья Советов» и «Торпедо». В нынешнем сезоне 28-летний россиянин сыграл за сине-бело-голубых 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами.