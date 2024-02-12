Агент трансферной цели «Зенита» Нестора: переход игрока в Россию маловероятен

Футбольный агент Десио Берман, представляющий интересы полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, высказался о возможном переходе своего клиента в санкт-петербургский «Зенит». Менеджер считает, что нынешней зимой его клиент не покинет бразильский клуб.

«Трансфер Родриго в Россию маловероятен. Он останется в «Сан-Паулу», — приводит слова Бермана «РБ Спорт».

Нестор находится в системе «Сан-Паулу» с 2012 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл 42 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца февраля 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

Ранее стало известно, что бразильский полузащитник Ду Кейрос покинул «Зенит».