Буффон: я не знаю, как «ПСЖ» не выигрывал ЛЧ с Мбаппе, Верратти, Неймаром и остальными

Бывший вратарь французского «ПСЖ» и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что не знает, как парижская команда не выиграла Лигу чемпионов с Килианом Мбаппе, Марко Верратти, Неймаром, Тьяго Силвой и Маркиньосом.

«Когда я перешёл в «ПСЖ» из «Ювентуса», я увидел в Париже нескольких отличных игроков, и я подумал: «Мамма Миа», если мы приведём этих игроков в «Ювентус», мы выиграем четыре Лиги чемпионов подряд. Я не знаю, как «ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов со всеми этими игроками: Маркиньосом, Силвой, Верратти, Неймаром и Мбаппе», — приводит слова Буффона BSMT.

Напомним, 2 августа 2023 года Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ».

После французского периода карьеры, продлившегося два года, Буффон сначала вернулся в «Ювентус», а уже оттуда в 2021 году перешёл обратно в «Парму».