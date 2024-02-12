Спортдиректор «Оренбурга»: не думаю, что Муро будет готов к рестарту

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что полузащитник команды Томас Муро не успеет восстановиться к первому туру после рестарта Российской Премьер-Лиги. При этом аргентинец уже допускается в общую группу для выполнения ряда упражнений. Напомним, 21-летний футболист восстанавливается после серьёзной травмы — разрыва крестообразных связок.

«Травма Муро тяжёлая, тут сложно прогнозировать. Он уже тренируется, на какие-то упражнения его допускают в общую группу с ограничениями. Он ещё не до конца восстановился, поэтому не думаю, что к первому туру после рестарта уже будет готов», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Муро перешёл в «Оренбург» из аргентинской «Химнасии» минувшим летом за € 1 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за свою команду лишь два матча во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом. Контракт игрока с российским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тыс.