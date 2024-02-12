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Важная часть окружения Мбаппе считает, что предложение «Реала» слишком малое — Кортегана

Важная часть окружения Мбаппе считает, что предложение «Реала» слишком малое — Кортегана
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Важная часть окружения нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе считает, что предложение мадридского «Реала» слишком малое, сообщает журналист Марио Кортегана в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, во время переговоров Мбаппе со «сливочными» мнения его окружения разделились. Важные голоса в лагере Мбаппе указывают на то, что предложение Мадрида ниже того, что Мбаппе зарабатывает в «ПСЖ» или мог бы заработать в другом потенциальном клубе.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Основным претендентом на футболиста считается «Реал». Француз выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 30 голов и семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.

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