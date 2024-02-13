«Арсенал» планирует продлить контракт с Жоржиньо

«Арсенал» намерен сохранить полузащитника команды Жоржиньо по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «канониров» в ближайшее время обсудят продление контракта с представителями итальянского хавбека. Отмечается, что на подписание 32-летнего футболиста на правах свободного агента претендуют некоторые клубы из Саудовской Аравии, Италии и Турции.

Жоржиньо выступает за «Арсенал» с января прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «канониров» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.