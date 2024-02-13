Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» планирует продлить контракт с Жоржиньо

«Арсенал» планирует продлить контракт с Жоржиньо
Аудио-версия:
Комментарии

«Арсенал» намерен сохранить полузащитника команды Жоржиньо по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «канониров» в ближайшее время обсудят продление контракта с представителями итальянского хавбека. Отмечается, что на подписание 32-летнего футболиста на правах свободного агента претендуют некоторые клубы из Саудовской Аравии, Италии и Турции.

Жоржиньо выступает за «Арсенал» с января прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «канониров» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Материалы по теме
Артета — о возможном продлении контракта с Жоржиньо: я доволен им, но решать не мне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android