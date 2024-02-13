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Тренер «Лейпцига» высказался о предстоящем матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Тренер «Лейпцига» высказался о предстоящем матче с «Реалом» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе поделился ожиданиями от первого матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы, конечно, не боимся. Мы с нетерпением ждём соперника на нашем стадионе, поставленной задачи и атмосферы на нашем стадионе. Это то, над чем мы усердно работали в прошлом сезоне и на групповом этапе в этом сезоне. «Реал» отлично прогрессировал в этом сезоне и стал одной из сильнейших команд в Европе. Они находятся в исключительно хорошей форме во всех сферах. Они знают, что значит играть в Лиге чемпионов и выигрывать её. Мы знаем об их качествах, но мы сами неплохая команда, и в наших рядах есть отличные футболисты. Мы отдадим все силы и будем искать возможности, чтобы хорошо стартовать в матче», — приводит слова Розе официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч состоится 13 февраля.

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