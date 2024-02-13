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Daily Mail: «Вест Хэм» приостановил переговоры о продлении контракта с Мойесом

Daily Mail: «Вест Хэм» приостановил переговоры о продлении контракта с Мойесом
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«Вест Хэм» приостановил переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Дэвидом Мойесом, сообщает Daily Mail. Решение было продиктовано результатом матча с «Арсеналом» (0:6).

Как сообщает источник, руководство команды хочет увидеть, как тренер справится с неудачным отрезком, где «Вест Хэм» не может выиграть на протяжении семи встреч.

Переговоры о продлении контракта велись не один месяц. Предполагалось, что соглашение будет продлено до лета 2026 года. Текущий контракт заканчивается грядущим летом, в июне.

«Вест Хэм» опустился на восьмую строчку в таблице АПЛ, набрав 36 очков в 24 матчах. Ближайшие четыре матча подопечные Мойеса проведут с «Ноттингем Форест», «Брентфордом», «Эвертоном» и «Бёрнли».

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