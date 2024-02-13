Даниил Круговой, подписавший контракт с ЦСКА, отправился на сборы с «Зенитом-2» в Турцию

Крайний защитник «Зенита» Даниил Круговой, подписавший соглашение о переходе в ЦСКА грядущим летом в качестве свободного агента, отправился на сборы со второй командой в Турцию, сообщается в телеграм-канале клуба.

«Зенит»-2 отправился на первые зимние учебно-тренировочные сборы. 13 февраля сине-бело-голубые вылетели в Турцию, где до 28 февраля будут тренироваться в Белеке. Планируется, что «Зенит»-2 проведёт два товарищеских матча. Информация об играх будет опубликована дополнительно», — говорится в сообщении.

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. При этом игрок должен перейти в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор действует его контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».