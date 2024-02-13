Мбаппе больше не рассматривает переход в «Ливерпуль». Стала известна причина

Нападающий «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе больше не рассматривает «Ливерпуль» как вариант для продолжения своей карьеры, сообщает Caught Offside со ссылкой на слова инсайдера Фабрицио Романо.

По сведениям источника, Мбаппе всерьёз изучал переход в английский клуб, так как его привлекала возможность работы с Юргеном Клоппом. Француз считал, что Клопп может сделать из него лучшего футболиста в мире. Однако после объявления Клоппа об уходе из «Ливерпуля» в конце нынешнего сезона, мерсисайдцы больше не рассматриваются Килианом как вариант продолжения карьеры.

Напомним, в нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах во всех турнирах за клуб, в которых забил 30 мячей и отдал семь голевых передач.

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