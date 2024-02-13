36 очков Янниса Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Денвер»

Сегодня, 13 февраля, в Милуоки (США) на арене «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Милуоки Бакс» и «Денвер Наггетс». Хозяева победили со счётом 112:95.

Самым результативным игроком матча стал форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 36 очков, 18 подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Дэмьян Лиллард отметился 18 очками, тремя подборами и пятью передачами. Помимо них, ещё один игрок команды смог набрать не менее 10 очков: Бобби Потис (13).

Самым результативным игроком в составе «Денвера» стал центровой Никола Йокич. Он набрал 29 очков, 12 подборов и восемь передач. Форвард Аарон Гордон отметился 14 очками, семью подборами и двумя передачами.