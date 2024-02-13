В Испании поделились инсайдом по будущему Андрея Лунина в «Реале»

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин продолжит карьеру в клубе, сообщает испанское издание RealmadridConfidencial. Источник сообщает, что между украинским вратарём и руководством «Реала» было достигнуто очередное соглашение.

Стороны договорились о продлении контракта ещё на три сезона. По сведениям источника, Лунин чувствует себя гораздо комфортнее и счастливее в команде, поскольку занимает место в воротах «Реала». Однако он прекрасно понимает, что у него есть все шансы на то, чтобы вернуться на скамейку запасных, когда Тибо Куртуа поправится после травмы. Но теперь украинец знает, что Анчелотти доверяет ему, что является важным аспектом в определении будущего.

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Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» в 2018 году за € 8,5 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года.