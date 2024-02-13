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Экс-тренер киевского «Динамо» раскритиковал футбольные навыки Михаила Мудрика

Экс-тренер киевского «Динамо» раскритиковал футбольные навыки Михаила Мудрика
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Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением по поводу причин не самой лучшей игры вингера Михаила Мудрика в «Челси» в его первый год в Англии.

«Мудрика купили в Челси, потому что в «Шахтёре» ему открывали «окна» и «коридоры» – на скорости Михаил убегал, забивал. В Англии не дают такое сделать – Мудрика на поле нет.

Михаила не научили работать с мячом – он должен быть как магнит у ног. Мудрик же хочет пробросить вперёд и убежать, а там подстраховывают», – приводит слова Сабо портал 1927.kiev.ua.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе прошлого года за € 70+30 млн. В нынешнем сезоне вингер провёл за «синих» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

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