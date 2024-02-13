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Стала известна фамилия игрока, возглавляющего список интересов «ПСЖ»

Стала известна фамилия игрока, возглавляющего список интересов «ПСЖ»
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Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс возглавляет список интересующих «ПСЖ» игроков на летнее трансферное окно, сообщает Caught Offside.

По информации источника, английский клуб может рассмотреть продажу своего лидера из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что руководство «Ньюкасла» определилось с суммой, за которую было бы готово расстаться с Гимарайнсом. «Сороки» просят за 26-летнего бразильца не менее € 100 млн.

Гимарайнс перешёл в «Ньюкасл» из «Лиона» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила € 42,1 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает бразильца в € 85 млн.

В нынешнем сезоне Гимарайнс сыграл 34 матча, забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

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