Стала известна фамилия игрока, возглавляющего список интересов «ПСЖ»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс возглавляет список интересующих «ПСЖ» игроков на летнее трансферное окно, сообщает Caught Offside.

По информации источника, английский клуб может рассмотреть продажу своего лидера из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что руководство «Ньюкасла» определилось с суммой, за которую было бы готово расстаться с Гимарайнсом. «Сороки» просят за 26-летнего бразильца не менее € 100 млн.

Гимарайнс перешёл в «Ньюкасл» из «Лиона» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила € 42,1 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает бразильца в € 85 млн.

В нынешнем сезоне Гимарайнс сыграл 34 матча, забил три мяча и отдал шесть голевых передач.