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Карло Анчелотти: травма Беллингема — это возможность для других игроков проявить себя

Карло Анчелотти: травма Беллингема — это возможность для других игроков проявить себя
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, может ли травма атакующего полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема, из-за которой он пропустит две-три недели, негативным образом отразиться на игре «Королевского клуба».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«В нашей команде все прибавляют, и мы хорошо готовимся к матчам, несмотря на все трудности. Не последнюю роль в этом играет характер футболистов.

Если говорить об этих трудностях, то под ними я имею в виду травмы. Мы никогда не думаем о тех, кто недоступен, потому что мы должны думать о тех, кто может выходить на поле. Без Беллингема мы выиграли четыре матча из четырёх. Те, кто его заменял, преуспели, будь то Браим или Хоселу, являющиеся разными игроками. Эти травмы дали им возможность проявить себя и показать свою мотивацию», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Напомним, Беллингем получил растяжение связок левой лодыжки высокой степени тяжести во время минувшего матча чемпионата Испании с «Жироной» (4:0).

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