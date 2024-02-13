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ЦСКА подпишет контракт с 17-летним форвардом «Сепахана» — Persian Soccer

ЦСКА подпишет контракт с 17-летним форвардом «Сепахана» — Persian Soccer
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Московский ПФК ЦСКА подпишет контракт с 17-летним нападающим «Сепахана» Касра Тахери, информирует издание Persian Soccer в своих соцсетях.

Стоит отметить, что Тахери на зимних сборах уже успел съездить на просмотр в «Рубин» и даже отметился голом за казанцев в товарищеском матче. Однако стороны так и не подписали соглашение, поэтому Тахери покинул расположение «Рубина».

Форвард выступает за молодёжный состав «Сепахана» и принимал участие в чемпионате мира U17 за сборную Ирана, где хорошо себя проявил. Всего на его счету 15 матчей и шесть голов за иранскую молодёжку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молодого футболиста всего в € 50 тыс. Он выступает на позиции центрального нападающего.

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