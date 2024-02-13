Родри: «Золотой мяч»? Раньше уже были испанские игроки, не получившие заслуженную награду

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес ответил на вопрос, как он отнёсся к тому, что на минувшей церемонии вручения награды лучшему игроку сезона («Золотой мяч») он занял пятое место.

«Я не удивлён, это нормально. Я прекрасно понимаю, как обстоят дела с индивидуальными наградами. Они основаны на маркетинге, деньгах, рекламе. Ранее уже были полузащитники из Испании, которые не получали того, чего заслуживали», — приводит слова Родри Mirror.

Напомним, последний раз испанский футболист попадал в тройку претендентов на «Золотой мяч» в 2012 году. Тогда полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста занял третье место при голосовании, а саму награду получил его партнёр по команде Лионель Месси.

В 2011 году хавбек сине-гранатовых также занял третье место в голосовании на «Золотой мяч». Награду выиграл Месси.

В 2023 году «Золотой мяч» также выиграл Месси.