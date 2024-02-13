«Эвертон» — единственная команда АПЛ, которой не забивали ударом головой в этом сезоне

«Эвертон» является единственной командой английской Премьер-лиги, которой в этом сезоне не забивали ударом головой. Об этом сообщает OptaJoe в социальной сети X (ранее Twitter).

По состоянию на сегодняшний день «ириски» занимают 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 19 набранных очков по результатам 24 проведённых встреч. Однако ранее в этом сезоне «Эвертон» лишили 10 очков за нарушение правил финансовой устойчивости и развития в английском футболе.

В матче 24-го тура АПЛ команда Шона Дайча уступила «Манчестер Сити» на выезде со счётом 0:2. Свою последнюю победу «ириски» в рамках внутреннего первенства одержали в середине декабря, когда обыграли «Бёрнли» на выезде. До этого «Эвертон» победил «Челси» (2:0), «Ньюкасл» (3:0) и «Ноттингем Форест» (1:0). Суммарно «ириски» пропустили 32 гола в 24 играх АПЛ нынешнего сезона.